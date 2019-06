Rottweil Schwer Verletzt: Fußgänger auf B 27 angefahren

Am Montagvormittag teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit, dass nach einem Mini Cooper, älteres Modell, gefahndet wird. Unter anderem wurden Teile des rechten Außenspiegels gefunden.

Unfallfahrer erscheint am Montagmittag auf dem Polizeirevier

Während die Fahndung lief, erschien der Beschuldigte dann am Montagmittag gegen 13 Uhr auf dem Polizeirevier Rottweil und stellte sich. Ein Alkotest bei dem 42-Jährigen verlief negativ. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Auch sein Mini wurde zur Spurensicherung durch einen Unfallanalytiker sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Nach Zeugenaussagen sowie den Ermittlungen zufolge war der 37-jährige Fußgänger von Rottweil in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs gewesen. In Gehrichtung gesehen, ging der stark alkoholisierte Mann auf der linken Fahrbahnseite. Dabei torkelte er nach Angaben mehrerer Autofahrer in erheblichem Maße.