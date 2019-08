Rottweil Testturm: Schwabo-Starterin bereitet sich auf Towerrun vor

In ihrem Heimatort Villingendorf sei es mit den Treppen etwas schwierig, gibt sie zu. Deshalb hat die 54-Jährige kurzerhand beschlossen, einige Treppen aus der Region in Angriff zu nehmen. In Oberndorf hat Link die Treppe vom Verlagshaus des Schwarzwälder Boten hoch zur evangelischen Kirche bezwungen. Und auch am Lembergturm hat sie zusammen mit ihrem Mann ein ziemlich anspruchsvolles Training absolviert.