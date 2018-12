Rottweil Schüler erleben die Welt der Wirtschaft hautnah

Die Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums begaben sich im Dialogmuseum in Frankfurt auf eine spannende Reise in die Welt der Sehbehinderten. Dort konnten sie am eigenen Körper erleben, wie man seine Umgebung auch mit anderen Sinnen wahrnehmen kann. Neurologische Forschung auf Weltniveau erlebten die SG-Schüler am Zentrum für seelische Gesundheit in Mannheim. Die Wolkenkratzer-Stadtführung in "Mainhattan", wie Frankfurt genannt wird, beeindruckte alle.

Ein gemeinsamer Anlaufpunkt für alle Klassen war der Ausflug in die Welt der Medien beim ZDF in Mainz. Bei einer Führung konnten die Schüler einen Blick hinter die Kulissen des Fernsehgeschäfts werfen und die Entstehung einer Nachrichtensendung mitverfolgen. Danach waren die Schüler bei der Sendung "Hallo Deutschland" live dabei. Nach dem anstrengenden Tagesprogramm mobilisierten die angehenden Abiturienten alle Kräfte, um in einer Karaokebar gemeinsam zu feiern. Schüler und Lehrer stellten dabei ihre gesanglichen Talente unter Beweis.