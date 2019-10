Rottweil Schlechtes Jahr für Mostereien

Aus Scheer spricht eine Lebenseinstellung, die ihn erst vor wenigen Tagen zu einem Entschluss gebracht hat. "Ich werde 500 Kilometer von Rottweil nach Straelen in Nordrhein-Westfalen zu Fuß gehen – und zwar ohne einen Cent in der Tasche." Dann ist er auf die Gastfreundschaft der Menschen angewiesen. "Ich mache das im Februar. Nicht nur, weil ich pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar ankommen will, sondern auch weil Winter ist." Denn Scheer kann auch bei Minusgraden dankbar sein für das, was er hat.

Auf seiner auf 20 Tage angesetzten Reise wird er vielen Menschen begegnen. "Kaum jemand erwidert heute überhaupt noch einen Gruß", meint er entsetzt. "Jeder ist in seinem Hamsterrad gefangen, reißt den Arbeitstag runter, und ist dabei unzufrieden. Warum eigentlich?" Er jedenfalls braucht nicht viel zum zufrieden sein. Und das will er den Menschen vermitteln.

Das Ziel seiner Reise? "Ich besuche eine Person, die mir sehr am Herzen liegt", sagt Scheer. Jedes Jahr nach Saisonabschluss lade er seine Mitarbeiter auf eine Reise in die Türkei ein. Und dort habe er die Frau kennen gelernt, die er nun zu Fuß besuchen will, um ihr am Valentinstag einen Blumenstrauß zu überreichen. "Es fällt heute vielen schwer, etwas für andere zu tun." Scheer jedenfalls ist kein Weg zu beschwerlich für seine Liebsten – nicht einmal, wenn er 500 Kilometer weit ist.

Innerhalb der nächsten Monate will er seine Reise genauer planen und sich vorbereiten, denn er macht laut eigener Aussage sonst keinen Sport. Am Erfolg seines Vorhabens hat er dennoch keine Zweifel, denn "ich schaffe alles, was ich mir vornehme."