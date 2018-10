Rottweil Schaurig-schöne Fratzen bei Saukirbe-Umzug

Am Sonntag mussten die Zuschauer erneut weite Fußmärsche in Kauf nehmen. Die Durchgangsstraße bis hinaus in die Jungbrunnenstraße war weitgehend abgesperrt, so dass sich um Göllsdorf ein großer Parkplatz bildete. Nachdem der Kirbesonntag mit einem Festgottesdienst und dem Frühschoppen begonnen hatte, kündeten am frühen Nachmittag die Musikkapellen der Ortsteile vom Höhepunkt des Tages.

Unzählige kleine Leiterwagen mit kleinen Handwerkern, Hochzeit- und Bauersleuten von anno dazumal zogen wunderschön geschmückt am staunenden und applaudierenden Publikum vorbei. Kleine Schornsteinfeger winkten ebenso fröhlich ins Publikum wie Bäcker, Gsälzmacher, Näherinnen und Gärtner. Eine Vielfalt an Handwerksideen, die, so schien es, die vergangenen Jahre noch einmal übertrafen.

Die Kutsche mit der Obrigkeit zog in diesem Jahr erstmals vorneweg. Der Gefahr, dass ein ähnlicher Ausrutscher wie vor zwei Jahren geschieht, als der Gaul scheute und ausbrach, wurde vorgebeugt. Er wurde durch zwei lammfromme, gut erzogene Pferde ersetzt und die Kutsche an den Anfang des Zuges gestellt, informierte Ortsvorsteher Wolfgang Dreher, der dadurch gemeinsam mit Oberbürgermeister Ralf Broß, Bürgermeister Christian Ruf und Pfarrer Thomas Böbel den fröhlichen Zug anführte. Heute um 14 Uhr findet der Kirbeumzug noch einmal statt.