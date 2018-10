Rottweil Schauplatz ist das kollektive Trauma

Rottweil. Regie und Bühne übernimmt Peter Staatsmann, Dramaturgie und Kostüme Bettina Schültke, verantwortlich für den Sound ist Moritz Goschkowski. Es spielen: Marlies Bestehorn, Steffen Happel, Mariam Jincharadze und Andreas Ricci.

Heiner Müller hat sich in seinen Theaterstücken, Gedichten, Prosatexten oder Interviews immer mit der Geschichte und ihren Katastrophen auseinandergesetzt. Alle Figuren des Theaterabends "Germania Schlaf Traum Schrei" haben einen Bezug zur deutschen Geschichte, der Zeitraum der Szenen erstreckt sich über Jahrhunderte und reicht von der Antike, über die Französische Revolution, Preußen, die Frühzeit des Kommunismus, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, der DDR bis in die Zeit nach 1989. Zu entdecken gibt es Szenen aus Heiner Müllers Theaterstücken "Germania Tod in Berlin", "Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei: ein Greuelmärchen", Die Schlacht, "Germania 3. Gespenster am toten Mann" und aus seinen Prosatexten. Müllers oft in einer aberwitzigen Weise agierende Figuren zeigen Ab- stürze und Abgründe. Sie kämpfen sich ab an individuellen und kollektiven Traumatisierungen, immer unter der Prämisse: Wie können wir Subjekte unserer Geschichte und unseres Lebens werden? Wie können wir von Deutschland, von Europa aus die Zukunft denken? Dabei geht es durchaus humorvoll zu.

Müllers Texte öffnen historische Räume, beleuchten Träume, Mentalitäten, Blockierungen und Traumatisierungen. Dies darzustellen, ist die große Herausforderung.