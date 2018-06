Rottweil Schaufelkuchen und Schmalzbrot

Weiter geht es am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr nach dem Gemeindegottesdienst in der Alten Silvesterkapelle, die sich gegenüber vom Backhäusle befindet. Die Kleinsten der "Just for Fun"-Tanzgruppe des TSV werden ab 13.30 Uhr zeigen, was sie die vergangenen Wochen einstudiert haben. Ab 15.30 Uhr präsentiert sich der "Liederkranz" Bühlingen mit Gesangseinlagen.