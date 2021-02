Kreis Rottweil. Das Polizeipräsidium Konstanz verzeichnet einen sehr ruhigen Verlauf des "Schmotzigen Donnerstag" mit nur wenigen Verstößen Einzelner gegen die geltenden Beschränkungen der Corona-Verordnung, so die Mitteilung. Auch in den närrischen Hochburgen Rottweil, Schramberg, Villingen sowie Tuttlingen-Möhringen habe sich bezüglich der geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein durchweg positives Bild gezeigt. Die wenigen Narren, die in ihrem Narrenhäs oder sonstigen Verkleidungen auf den Straßen unterwegs gewesen seien, hätten sich an die bestehenden Regeln gehalten. Lediglich bei der ein oder anderen gemeldeten kleinen privaten Feier oder bei einzelnen sonstigen Personen, die sich nicht an die Corona-Verordnung hielten, hätten Beamte einschreiten müssen. Für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz hätten sich am Donnerstag bei rund 500 kontrollierten Personen und knapp 150 überprüften Fahrzeugen insgesamt lediglich 34 Verstöße gegen die geltende Verordnung ergeben. Davon stellten die Beamten – neben fünf sonstigen Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung – 14 Verstöße wegen nicht mit den Regeln konformen Ansammlungen vorwiegend im privaten Bereich fest und registrierten 15 Missachtungen der Abstandsregeln oder der Maskenpflicht.