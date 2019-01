Rottweil Rössle-Skat entfacht die große Vorfreude der Narren

Bereits im vergangenen Jahr, als die beiden das Kartenspiel mit Narrenmotiven des Viererbundes vorstellten, verrieten sie, dass es eine Idee für ein weiteres Kartenspiel gebe. Diesmal stehen die Rottweiler Rössle im Mittelpunkt. So zeigt beispielsweise der König die Larve des "alten" Treibers, die Dame die Larve des Reiters und der Bube die des jungen Treibers, erklärt Rosa Deck.

Die Motive hat Anna Sophia Emminger gestaltet. Die Studentin der Kunstgeschichte und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin hat die Aquarelle anhand von Fotos, die ihr Vater Andreas Widmer während der Fasnet gemacht hat, gemalt. Für das Narrenspiel im vergangenen Jahr hatte die junge Künstlerin sich erstmals mit den Narrenfiguren beschäftigt, und noch Zweifel gehegt, ob sie diese Motive zu Papier bringen könne. Mittlerweile hat sie alle Narrentypen verinnerlicht. Locker und leicht wirken die Arbeiten, mit starkem Ausdruck und viel Liebe zum Detail. Den Gesichtern der Fasnet bietet die Künstlerin auf den Karten ein ganz besonderes Podium. Die Originalaquarelle sind DIN A4 groß und können in der Buchhandlung Klein erworben werden – entweder als Original oder als Druck.

Die Liebe fürs Kartenspiel hat Rosa Deck im Blut. In ihrer Familie hat es eine lange Tradition. Seit vielen Jahren sammelt sie Kartenspiele aller Art. Sie bedauert allerdings, dass das Kartenspiel etwas in Vergessenheit geraten ist, und möchte es nun – seit ein paar Jahren als Herausgeberin eigener Kartenspiele – wieder mehr in den Fokus rücken.