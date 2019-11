Rottweil Rennen gegen den Blutkrebs

Die Jahreszeit brachte auch seine Herausforderung mit sich. Knapp drei Grad zeigte das Thermometer an, doch die Organisatoren boten warme Getränke sowie eine große Kuchenauswahl an.

Typisierungsaktion hat höhere Priorität

Doch nicht nur das Geld sei in Ketterers Fall wichtig, noch höhere Priorität habe die Typisierungsaktion, die am 17. November von 11 bis 15 Uhr im Kapuziner in Rottweil stattfinden wird. Dabei sollen potenzielle Stammzellenspender ermittelt und registriert werden.

Svenjas Schicksal bewegt die Menschen in der Region und viele möchten helfen! Unter dem Motto "Sei Svenjas Held!" appellieren die Initiatoren um den TSV Rottweil, das Leibniz-Gymnasium und Svenjas Familie daher, sich am Sonntag, 17. November in die DKMS aufnehmen zu lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen.

Da die DKMS im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. DKMS-Spendenkonto, IBAN: DE07 7004 0060 8987 0001 56, Stichwort: Svenja