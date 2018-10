Rottweil Renaissance-Klänge im alten Ratssaal

Rottweil. Das Konzert organisieren der Verein Kaiserliches Hofgericht und das städtische Kulturamt Rottweil.

Das Kaiserliche Hofgericht wird erstmals 1299 erwähnt. Die Versammlungen und Gerichtstage wurden für ein Gebiet abgehalten, das sich vom Alpenkamm den Rhein hinab bis Köln, von den Vogesen bis zum Lech und über Franken bis zum Thüringer Wald erstreckte. Das Hofgericht bestand formell bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches und war eine wichtige Einrichtung der deutschen Rechtsgeschichte, ist aber ebenso eine einmalige Besonderheit der Heimatgeschichte der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Die Bedeutung des Hofgerichts hatte unmittelbaren Einfluss auf die Stadt. Nicht nur Juristen, sondern auch Wirte, Handwerker und andere Gewerbe profitierten vom Gerichtsstandort Rottweil.

Das Ensemble Pretiosa bringt am 25. Oktober mit seiner Musik aus der Zeit um 1600 den Flair und die Stimmung der damaligen Zeit in den Ratssaal des Alten Rathauses zurück. Sie spielen kostbare Werke, wie auch schon der Name "Pretiosa" (lateinisch für Kostbarkeit) suggeriert, darunter Kompositionen von Tarquinio Merlua und Jan Pieterszoon Sweelinck. Ebenfalls sind Werke des italienischen Komponisten, Cembalisten und Organisten Girolamo Alessandro Frescobaldi, der schon im Alter von 17 Jahren durch sein Orgelspiel begeisterte, Bestandteil des vielseitigen Programms. Auch durch die Musikinstrumente wird deutlich, an welchem Zeitalter die Musiker sich orientieren. Um den Gesang zu untermalen, werden neben einer Violine und einer Orgel auch historische Instrumente wie der Zink und der Dulzian, zwei Holzblasinstrumente, die Vihuela, ein spanisches Zupfinstrument, und die Theorbe gespielt. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information, Telefon 0741/49 42 80 und der Buchhandlung Klein, Telefon 0741/60 07 für zehn Euro sowie an der Abendkasse im Alten Rathaus für zwölf Euro erhältlich. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.