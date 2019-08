Rottweil Reinigungsmittel schlägt mächtig Schaum

Rottweil - Vielen Rottweilern ist die Erscheinung sicherlich aufgefallen: Die Rede ist vom "Brunnenphänomen". Bei verschiedenen Brunnen in der Stadt, speziell in der Ruhe-Christi-Straße, am Münsterplatz, im Stadtgraben und am Neufraer Rathaus, kam es am Mittwoch und Donnerstag zu ungewöhnlicher Schaumbildung.