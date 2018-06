Rottweil Rechnungshof kritisiert neuen JVA-Standort

Am Dienstag wurde der aufwendige Architektenwettbewerb für den Neubau des Großgefängnisses für den Standort Esch entschieden. Das Ergebnis wird seither gefeiert. Staatsrätin Gisela Erler sagte bei einer öffentlichen Präsentation des Entwurfs am Donnerstagabend in Rottweil, sie sei von der "Schönheit überrascht".

Die Schönheit hat ihren Preis. Der Landesrechnungshof gießt nur einen Tag nach der Entscheidung Wasser in den Wein. Dabei ist das wenig überraschend. Denn die Bewertung der obersten Finanzkontrolleure des Landes hatte sich abgezeichnet. Wir berichteten bereits. Der Rechnungshof mit Sitz in Karlsruhe legt in einem Sonderbericht dar, warum er den gewählten Standort Esch kritisch sieht. In dem Bericht heißt es wortwörtlich: "Der Rechnungshof informiert den Landtag über den jetzt benannten Mehraufwand und stellt das geplante Vorhaben am Standort Rottweil-Esch infrage."

Die Behörde verweist darauf, dass der Landesbetrieb Vermögen und Bau im Oktober voraussichtliche Kosten von 182 Millionen ermittelt habe. Das seien 64 Millionen mehr als der ursprünglich im Juli 2017 genannte Kostenrahmen von 118 Millionen. Mehr als 38 Millionen Euro entfielen allein auf den Standort. Ferner gehe man von eine Baupreissteigerung von 25 Millionen Euro bis zur Fertigstellung der Haftanstalt aus. Die Gesamtbaukosten würden dann voraussichtlich 207 Millionen Euro betragen.