Rottweil Psychisch Kranker bedroht Gruppe Jugendlicher

Der offensichtlich psychisch angeschlagene 62-Jähriger ging gegen 15 Uhr in der Königstraße auf eine Gruppe Jugendlicher im Alter von zwölf bis 14 Jahren zu. Plötzlich zog er ein Taschenmesser aus seiner Jackentasche und bedrohte die drei, indem er mit dem Messer vor ihnen herumfuchtelte. Danach sprühte er noch mit einem Tierabwehrspray in Richtung der Jugendlichen und verletzte den Zwölfährigen, der das Spray in die Augen bekam.