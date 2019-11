Rottweil Polizei durchsucht Haus am Friedrichsplatz

Rottweil - Erneut hat es einen aufsehenerregenden Einsatz am Rottweiler Friedrichsplatz gegeben: Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Kriminalpolizei Rottweil eine Gebäude am Friedrichsplatz. Zwei Zivilfahrzeuge und ein Streifenwagen waren vor Ort, außerdem ein Fahrzeug des Zoll.