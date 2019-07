Rottweil ParKUNSThaus feiert Tag der offenen Tür

Rottweil - Ab Donnerstag, 1. August, ist das Parkhaus am Kriegsdamm wieder für den ursprünglichen Zweck geöffnet und bietet Stellplätze für Autos. Und vielleicht werden den ersten einfahrenden Autos müde Gestalten mit Atemschutz, Dosen in der Hand und Farbe auf den Klamotten entgegenkommen. In den zurückliegenden 14 Tagen gehörten die vier Ebenen national und international (Basel, Utrecht, Los Angeles,..) arbeitenden Künstlern der Urbanart-Szene. Zwölf Sprayer haben das Rottweiler Parkhaus in einen Kunstraum für zeitgenössische Streetart verwandelt.