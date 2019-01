Rottweil Ökologische Landesgartenschau

Eine weitere Erfahrung ist diese: Es besteht sehr wohl Interesse an der Mitarbeit gerade auch junger Menschen. Weniger deshalb, weil bekannte Organisationen eingeladen haben. Man will sich in erster Linie Themenbereichen ganz nach vordringlichem Interesse zuordnen. Dies fällt umso leichter, weil sich im Engagement für die Umwelt längst gemeinsame Zielhorizonte ergeben haben.

Die Erde ist das Thema

Es geht allen darum, die Erde, ob global oder recht nah, zu erhalten. Lebensräume auf dem Mars zu erkunden, ist nicht das, was die Menschen umtreibt. Luft, Böden, Wasser – die aktuellen Großthemen stehen im Ausverkaufsregal neokoloniales Begehren um Ackerland, um die Süßwasservorräte, die Meere voller Wohlstandsmüll, die Artenvielfalt bald nur noch ein schönes Märchen und die politische Weltlage ohnehin zum Haareraufen. Ein zweiter Aspekt, ganz lokal: Die bevorstehende Landesgartenschau 2028 in Rottweil zwingt die Verbände, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, um ökologische Forderungen gebührend deutlich zu machen. Man will der Landesgartenschau-Konzeption Anspruch auf Nachhaltigkeiten abringen. Tulpenbeete und Exotenevents sind nicht angebracht.