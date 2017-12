Rottweil Nur die Heilige Familie fehlt noch

Bei der Krippe in St. Pelagius handelt es sich um eine traditionelle Landschaftskrippe, die mit allerlei Wurzelwerk, Pflanzen und Moosen ausstaffiert ist. Auch die Wege wurden alle in liebevoller Feinarbeit gestreut, und schließlich vom Krippenteam die Figuren drapiert. Jedes Jahr ein wenig anders. Die Besucher können also Jahr für Jahr Neues entdecken.

Die Figuren der Krippe sind unterschiedlich alt. Einige stammen aus dem Jahr 1927, andere sollen auch älter sein. Sie werden den "Badlechner" Figuren zugeschrieben und sollen aus der Gegend von Oberammergau – wo ja die Herrgottschnitzer beheimatet sind – und aus dem Südtiroler Raum stammen. Die Gebäude haben Eugen Ulmschneider und Adolf Gruler gestaltet. Der Stall soll von Kaplan Ploching und Eugen Ulmschneider gebaut worden sein.

Bis zum Gottesdienst an Heiligabend wird dann auch die Heilige Familie Einzug gehalten haben. Und ab dem 6. Januar sind die Heiligen Drei Könige zu bestaunen. Vor allem für die kleinen Besucher gibt es eine tierische Weihnachtsgeschichte zum Vorlesen samt Quiz. Das Blatt mit beidem liegt bei der Krippe aus und das Krippenteam wünscht den Besuchern eine spannende Entdeckungsreise. Die Krippe ist bis Maria Lichtmess in St. Pelagius in der Altstadt zu sehen.