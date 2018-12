Rottweil Noch fünf Mal gibt es die Theater-Chance

"Heidi trifft Odysseus im Zug von Frankfurt nach Scesaplana" wird am Sonntag, 30., und am Montag, 31. Dezember, jeweils um 16 Uhr gezeigt. Die Vorstellung an Silvester ist die letzte. Zum Inhalt: Heidi, Klara und Odysseus versuchen, den Melodieräubern zu entkommen. Auf ihrer Zugfahrt durch den Schwarzwald begegnen sie außer Nymphen und Sirenen dem Holländermichel und dem Glasmännlein. Mit viel Musik und Tanzeinlagen verfolgen die Theaterzuschauer die Kinder auf ihrer Reise durch eine von Digitalität und Virtualität geprägten Welt.

"Germania Schlaf Traum Schrei" ist am Freitag, 28., Samstag, 29., und am Montag, 31. Dezember, zu sehen, jeweils um 20 Uhr. An Silvester zum letzten Mal. Eine Einführung gibt es vor jeder Vorstellung im Café des Zimmertheaters ab 19.15 Uhr. Der rote Faden in Heiner Müllers Szenen-Collage ist das Thema deutsche Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Von den Nibelungen über Friedrich den Großen bis das in aktuelle Jahrhundert erlebt man die Menschen, die zwischen utopischen Momenten und Katastrophen hin- und hergerissen werden. Im Anschluss an die Vorstellung am 31. Dezember gibt es eine Silvesterparty im Theater. Karten gibt es unter 0741/8990 oder per E-Mail an info@zimmertheater-rottweil.de, Familienstück – Kinder acht, Erwachsene zwölf Euro; Abendprogramm – Erwachsene 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro).