Rottweil Neues Ufer wertet das schöne Fleckchen auf

Eine Spundwand aus Metall hält momentan das Neckarwasser von der Baustelle fern, so dass die Bagger und Spezialbohrer im weitgehend trockenen Erdreich arbeiten können. Die Holzbohlen des ehemaligen Wehrs wurden bereits entfernt und liegen am Rand der Baustelle. Nun wird ein Betonwehr, versehen mit großen Steinen, eingezogen. Aufschüttungen zu beiden Seiten, südlich mit so genannten Störsteinen versehen, sollen Fischen später den Auf- und Abstieg im Neckar erleichtern. Die historische Wehrschwelle wird baulich nachempfunden. Die Mauereinfassung des Grundstücks Dreher’sche Mühle schützt später eine so genannte Spreitlage vor dem Abrutschen. Dabei wird eine Hangaufschüttung mit speziellen Netzen gesichert und mit lebenden Weiden bepflanzt.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Neckars wird die Uferböschung mit großen Sitzsteinen und Trittstufen versehen. Das werte das schöne Fleckchen Erde hier am Neckar nochmals deutlich auf, waren sich Reiner Hils, Elke Reichenbach und Michael Leibrecht einig. Gleichzeitig würden Naturschutz, Landschaftsschutz und Denkmalschutz unter einen Hut gebracht.