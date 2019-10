Rottweil Nach Terror-Anschlag auf Synagoge: Politik setzt Zeichen der Solidarität

Wie die jüdische Gemeinde den Terror in Halle erlebt hat? Mehr gibt Video:

"Es gibt nicht nur zwei Todesopfer und Verletzte, sondern einen Anschlag auf unsere demokratische Grundordnung. Das betrifft uns auch hier in der Stadt", betont der OB. Ein Zeichen der Solidarität zu setzen bedeute, sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinde in der Stadt; aber auch im ganzen Land zu zeigen. Ein solch sinnloses Morden könne nicht ohne Reaktion bleiben.

Ein Augenblick des Schweigens ist den Opfern und deren Angehörigen gewidmet. Dann ergreift Malafy das Wort. Sie habe in den vergangenen Tagen viele Nachrichten erhalten, in denen die Menschen ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben. "Für viele ist es unbegreiflich, wie so etwas passieren kann", sagt sie, ausgerechnet an einem Tag wie dem jüdischen Versöhnungsfest Jom Kippur. "Wir haben nur gebetet. Wir haben an diesem Tag für alle Menschen gebetet, nicht nur für uns, für alle Mütter, Väter, dass Menschen etwas zu essen haben und in Frieden leben können", betont Malafy. An diesem Feiertag stünde die jüdische Welt still, alle Handys seien aus. So habe sie von dem Anschlag in Halle auch erst erfahren, als am frühen Mittwochabend die Polizei in die Synagoge gekommen sei, um mitzuteilen, dass ab nun Polizeischutz bestehe.