Rottweil Musikpavillon muss abgerissen werden

Doch Konzerte auf der Bühne des Musikpavillons werden sicher nicht mehr stattfinden. Dieser ist in einem "sehr sanierungsbedürftigen Zustand", wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. "Da statische Probleme nicht ausgeschlossen werden können, haben wir den Pavillon vorsichtshalber abgesperrt", heißt es weiter.

Der Pavillon sei in den vergangenen Jahren nur noch äußerst selten für Konzerte oder Veranstaltungen genutzt worden. Das kulturelle Leben unter freiem Himmel habe sich an andere Orte verlagert, beispielsweise an den Wasserturm beim Ferienzauber oder in den Bockshof mit der Freilichtsaison des Zimmertheaters. Einmal im Jahr habe der Pavillon bislang noch als Station bei der Fronleichnamsprozession gedient, informiert Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt Rottweil.