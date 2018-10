Rottweil Museum ein schwieriger Fall

Würde FDP-Stadtrat Michael Gerlich allein den Verstand sprechen lassen, so müsste er sich wohl für den Neubau entscheiden, wie er bekundete. Jörg Stauss (Freie Wähler) sprach sich gegen die Beibehaltung des Herderschen Hauses als Stadtmuseum aus. Ein Einzelhandelsgeschäft mit Wohnungen in der dortigen Lage würde der Innenstadt eher von Nutzen sein. Er schlug zudem vor, das Herdersche Haus zu verkaufen, falls notwendig. Man müsse nicht an allem hängen.

Günter Posselt, CDU-Fraktionssprecher, zeichnete einen persönlichen Meinungsbildungsprozess nach. Noch im April, nach der Informationsfahrt nach Meersburg und Ravensburg, sei er für das Herdersche Haus gewesen. Jetzt plädierte er für die JVA.

Hinter dem alten Gefängnis, das ja noch als Vollzugsanstalt benutzt wird, sind indes mehrere Fragezeichen zu setzen. Das Gebäude würde frühestens mit Bezug des geplanten neuen Gefängnisses im Gewann Esch frei. Wann das soweit ist, weiß niemand. Das könnte gut und gerne noch zwischen sieben und zehn Jahren dauern. Zudem ist nicht bekannt, ob das Land überhaupt gewillt ist, diese Immobilie abzustoßen. Lederer indes war fast schon Feuer und Flamme für dieses Gebäude. "Das wäre die beste Location, ulkig und merkwürdig im besten Sinne."

Andere wiederum wie Hermann Breucha (FFW) hängen am Herderschen Haus. Auch Hermann Kleins Herz schlägt für den bisherigen Standort. "Ein Stadtmuseum gehört in die Innenstadt", sagt er.

Laut Machbarkeitsstudie liegt das Kostenrisiko beim jetzigen Standort am höchsten, ein Neubau wäre am sichersten zu kalkulieren. Indes: Würde das Stadtmuseum umziehen und behielte die Stadt das Herdersche Haus, kämen für das neue Museum und die Sanierung des alten in etwa die gleichen Kosten unterm Strich heraus: wohl zwischen 15 und 20 Millionen Euro.

Die weitere Vorgehensweise sieht nun so aus: Eine Projektgruppe soll eine Entscheidungsgrundlage ausarbeiten. Darin sollen Bürger, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter des Gemeinderats und Experten von außerhalb vertreten sein. Das wurde einstimmig beschlossen.