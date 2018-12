Rottweil "Moin Moin" zum Weihnachtsmarkt

Die Eröffnung des Rottweiler Weihnachtsmarkts ist ohnehin eine feierliche Sache, diesmal krönte ein doppeltes Jubiläum den Auftakt am Donnerstagabend: Der Markt feiert sein 25. Jubiläum und die Partnerschaft zum Minentaucherboot "Rottweil" besteht seit 25 Jahren.

Rottweil. Mit weihnachtlichen Klängen stimmte eine Abordnung der Stadtkapelle die Besucher auf den Weihnachtsmarkt ein, bevor Oberbürgermeister Ralf Broß die Marine-Delegation aus dem hohen Norden mit einem kräftigen "Moin Moin" begrüßte. Ihr Stand mit dem berüchtigten Marinepunsch sei zu einer festen Größe beim Rottweiler Markt geworden – 100 000 Euro für gute Zwecke wurden in zehn Jahren erwirtschaftet. Broß betonte aber, dass der Markt auch vieles andere zu bieten habe, wovon sich die Besucher gleich am ersten Abend gerne überzeugten. Viele kulinarische Leckereien, schönes Kunsthandwerk und weihnachtliche Geschenkartikel locken.

Zum Jubiläum hat sich der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) einiges einfallen lassen. So gibt es in diesem Jahr unter anderem spezielle Rottweiler Weihnachtskugeln, die der Vorsitzende Detlev Maier zum Dank an die gute Partnerschaft mit der Stadt an OB Broß überreichte. Und wer den Lebkuchen in Form des Schwarzen Tores nicht gleich verspeist, sondern mit auf Reisen nimmt und fotografiert, kann in diesem Jahr etwas gewinnen. nDer Weihnachtsmarkt dauert bis zum 16. Dezember und ist freitags erstmals bis 22 Uhr geöffnet.