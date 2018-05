Rottweil Möglichkeiten für bessere Mobilität gesucht

Als es die Fußgängerzone noch nicht gab: Da rollte der Verkehr dreispurig vors Hauptstraßenkreuz

Ältere werden sich daran erinnern, dass sich bis weit in die 1980er-Jahre der Rottweiler Innenstadtverkehr in der Oberen Hauptstraße (seit vielen Jahren Fußgängerzone) dreispurig zum Straßenkreuz bewegte, um von dort in die verschiedenen Fahrtrichtungen zu kommen. Das immense Blechgedränge wurde damals nicht selten auch von "Heilix Blechle"-Nutzern initiiert, die den Einkaufsbummel gerne motorisiert vonstatten gehen ließen: Im Duett bewegte man sich im Wagen vom Bäcker zum Metzger, gegebenenfalls ging es auch zur Apotheke mit PS-Unterstützung voran, und auch die Anfahrt zum Gemüsehändler wurde nicht vergessen. Bei Bedarf wurde dabei vom Fahrer eine Schleife durchs Schwarze Tor halt mehrfach absolviert, um den Einkäufer (meist die Ehefrau) wieder punktgenau im Fahrzeug aufzunehmen. Dies wurde allerdings in einer Zeit praktiziert, in der das Verkehrsaufkommen noch deutlich geringer war und die Landluft als unverwüstlich galt. Von Feinstaubproblematiken war damals ohnehin keine Rede. Wer damals von der Einrichtung einer Fußgängerzone sprach, war sowieso als hoffnungsloser Spinner verschrien.

Doch trotz Fußgängerzone und Tempo-20-Zonen ist der Verkehrsmoloch in Rottweils Innenstadt bis heute nicht gebändigt.

In dem Papier des Bürgerforums wird auf die mögliche Schaffung von Parkarealen an der Stadtperipherie mit den Stichworten Norden: Oberndorferstraße/Hegneberg, Osten: alte B 27 (auf den stillgelegten zwei Fahrspurstreifen schräge Parkflächen), Süden: Saline (bei den Einkaufsmärkten) und Westen: Schulzentrum/Richtung Hausen gedeutet mit Hinweisen wie Umstieg auf Shuttlebusse oder Leih-E-Bikes.

Zur "zukünftigen Mobilität" in Rottweil freut sich Henry Rauner, erster Sprecher des Bürgerforums, nun auf den zweiten Schritt der Ideen-Offensive. So sind am Montag, 11. Juni, 19 Uhr, alle Interessierten in den Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule eingeladen, wo vor allem Florian Herrmann, Leiter des Forschungsbereichs Mobilitäts-und Innovationssysteme der Fraunhofer IAO, zum weiteren Brainstorming für den Rottweiler Weg Akzente setzen soll.

Dass auch durch eine mögliche Landesgartenschau 2028 Rottweil Schub verliehen werden könnte für eine zukunftsträchtige Mobilitätsoffensive in der ältesten Stadt Baden-Württembergs liegt auf der Hand, steht aber zunächst einmal auf einem anderen Blatt.