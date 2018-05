Rottweil Mit viel Poesie und Verve

Rottweil. Gute Stimmung herrscht am Mittwochabend in der Alten Stallhalle. Das Publikum ist bunt gemischt, die Musiker sind bestens vorbereitet. Und natürlich auch Joy Denalane. Denn, ehrlich, da kann die Band noch so gut aufgestellt sein, die Besucher kommen wegen der Sängerin.