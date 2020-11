Rottweil. "Die Rottweiler sind der Hammer. Und nicht nur die, die noch hier wohnen", sagt Michael Grimm von der Bacchus-Vinothek. Grimm ist Mitinitiator zu dem Vorhaben, den ansonsten auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt beliebten Marinepunsch erstmals in Flaschen anzubieten. Viele Exil-Rottweiler etwa in Hamburg, Berlin oder München würden den Marinepunsch bestellen. Im Laden selbst sei seit Donnerstag die Hölle los, teilt er unserer Zeitung mit. Es sei ein bisschen wie auf dem Weihnachtsmarkt, wenn auch mit Abstand und Maske. "Die Rottweiler sichern sich mit dem Marinepunsch wohl auch ein Stück Romantik", so Grimm. Wegen der großen Nachfrage sollen weitere Flaschen mit dem Punsch befüllt werden. In jeder Flasche stecke ein Spendenanteil zu. Die neue Lieferung Marinepunsch sollte ab Donnerstag wieder verfügbar sein, so Grimm.