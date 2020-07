Rottweil Mann entblößt sich vor 17-Jähriger

Gegen 13 Uhr sprach der Unbekannte sie im Stadtgraben an einer Parkbank mit dem Wort "Hallo" an. Dabei manipulierte er nebenbei an seinem erigierten Glied.

Die Polizei startete sofort eine Fahndung. Der Mann konnte jedoch entkommen. Der Exhibitionist wird als männlich und rund 30 Jahre alt mit schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit Totenkopfaufdruck und einer schwarzer Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0741 4770 zu melden.