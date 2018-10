Rottweil MännerStimmen klingen seit 20 Jahren

Rottweil. Nach ein paar Jahren, in denen die Sänger ausschließlich in einer losen Formation vor allem bei geselligen Anlässen auftraten, hat sich Mitte 1998 das Vokalensemble als feste Einrichtung etabliert und gab sich den Namen "MännerStimmen". Von diesem Zeitpunkt an widmete es sich der anspruchsvoller A-cappella-Chormusik. Als musikalischen Leiter konnte es Johannes Michael Bayer gewinnen, der zu dieser Zeit als Direktor der Musikschule der Stadt Rottweil tätig war.

In den zwei Jahrzehnten seines Bestehens machte das Vokalensemble immer wieder durch außergewöhnliche musikalische Erfolge auf sich aufmerksam. Die "MännerStimmen" bestehen heute aus zehn Sängern, die ihre musikalische Grundausbildung allesamt bei den Rottweiler Münstersängerknaben genossen haben. In diesen 20 Jahren hat sich das Ensemble ein großes Renommee und auch ein großes Repertoire erarbeitet.

Im Mittelpunkt des musikalischen Wirkens steht die geistliche A-cappella-Musik von den Anfängen der Mehrstimmigkeit bis hin zur zeitgenössischen Musik. Aber immer wieder macht das Ensemble auch mit Chorwerken der weltlichen Musik, und hier im Besonderen mit der Männerchor-Literatur der Spätromantik, auf sich aufmerksam. Und seit ein paar Jahren ist es auch am Schmotzigen ein beliebter Gast in den Lokalen der Stadt Rottweil, wenn die Sänger geschliffen und pointiert das Stadtgeschehen glossieren.