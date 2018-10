Rottweil Lizenzgebühr für einen guten Zweck

Rottweil. Die Lizenzgebühr von Thyssen-Krupp Elevator (TKE) für den Testturm war ein Thema auf der Hauptversammlung des Gewerbe- und Handelvereins am Mittwochabend im Gasthaus Hochbrücke. Turm-Managerin Beate Höhnle erläuterte Sinn und Zweck der Lizenzierung. Auf den Punkt gebracht: TKE will dadurch den Missbrauch durch Dritte verhindern.

Im Grunde wird eine Lizenz in Höhe von zehn Prozent des Netto-Verkaufserlöses fällig, sollte die Wortmarke Testturm und die von dem Rottweiler Designer Robert Hak entworfene Bildmarke für gewerbliche Zwecke verwendet werden. In Fällen des Standortmarketings fielen keine Kosten an, ergänzte Wirtschaftsförderer André Lomsky.

Im Zusammenhang mit einer Frage von Ulrike Stauss, was die Stadt im Gegenzug von dem Konzern erhalte, äußerte Höhnle, dass ab dem kommenden Jahr die Einnahmen aus den Lizenzgebühren einem wohltätigen Zweck zugeführt würden. Zum einen würden SOS-Kinderdörfer davon profitieren, zum anderen Einrichtungen in Rottweil.