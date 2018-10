Rottweil Lernend in ganz Europa unterwegs

Rottweil. Die erste Studienfahrt begann schon am frühen Sonntagmorgen, schließlich wollte man noch am selben Abend in Hastings, gelegen im Südosten Englands, ankommen. Von Hastings aus unternahmen die Schüler verschiedene Exkursionen mit geschichtlich-geografischem Schwerpunkt, gepaart mit der Fremdsprache Englisch. Einer dieser Programmpunkte war das Schlachtfeld des Battle of Hastings, einer verlustreichen Schlacht, bei der die französischen Normannen vor fast 1000 Jahren einen ersten Sieg bei der Eroberung Englands errangen. Ein weiterer geschichtsträchtiger Ort war die Küstenstadt Dover, welche vor allem für ihre Kreidefelsen bekannt ist.

In Dover waren für die Gruppe jedoch nicht die Kreidefelsen, sondern das Dover Castle von Bedeutung, denn diese Burg ist von jahrhundertelanger Geschichte geprägt. So wurden unter den Klippen befindliche Tunnel, die aus der Zeit Napoleons stammen, im Zweiten Weltkrieg als Kommunikationszentrale genutzt. Aber auch die Geografie kam nicht zu kurz: So wurden die Seven Sisters, eine berühmte Kliffküste, besucht.

Während einige Schüler im kalten England zugegen waren, konnten sich andere in der kroatischen Sonne bräunen. Die Biologen des LGs waren an der kroatischen Adria unterwegs, um sich mit der Meeresbiologie des Mittelmeeres zu befassen. Neben dem Besuch eines Aquariums und einiger Vorträge sowie Erkundungstouren, unter anderem schnorchelnd, wurde auch ein Katzenhai seziert, was – vor allem bei den Teilnehmerinnen – auf gemischte Gefühle stieß. Doch bei aller Biologie war auch noch genug Zeit vorhanden, die man am wunderschönen Mittelmeerstrand verbringen konnte, so dass der leichte Teint der Studienfahrtteilnehmer zuweilen zu neidischen Blicken der Mitschüler führte.