Rottweil Legendärer Sound für den Stall

Rottweil. Zu viel versprochen? Sicher nicht. "Tower of Power" stand schon länger auf der Wunschliste, und dass der Abend nicht nur beizeiten ausverkauft war, sondern Besucher bereits zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn am Eingang warteten, zeigt, dass das Vorhaben nicht unbegründet war. Und die gut eineinhalbstündige Show lässt die Besucher auf ihre Kosten kommen: Im Jubiläumsjahr – Emilio Castillo weist am Freitagabend gerne auf die 50-jährige Geschichte der Soul- und Funkband hin, bevor er das Saxofon zur Seite legt und selbst den Gesang übernimmt – präsentiert sich das Ensemble ziemlich druckvoll. Das Publikum – mehr als 900 Besucher feiern die Festivaleröffnung mit "Tower of Power" in der Alten Stallhalle – lässt sich nicht zweimal bitten und stimmt gerne ein. Nicht nur, wenn es mit "Diggin’ on James Brown" einen Kult-Vers zu wiederholen gilt.

Der Sound ist ziemlich mächtig, bleibt dennoch transparent genug, um den Musikern ein Podium zu bieten, auf dem sich jeder gut inszenieren kann. Mit Marcus Scott ist zudem ein Sänger am Start, der sich bestens auf die Kommunikation mit den Gästen in der Halle versteht. Als charmanter Performer führt er das Publikum zur heißen Musik, heizt immer noch ein bisschen weiter an – oder überrascht mit einer romantischen Ballade, die so gar nichts mit dem hitzigen Sound zu tun haben will, und die doch gut ins Programm, passt, das sich klar auf den Aspekt "Soul" konzentriert.

Wo am Freitagabend das Publikum stehend wogte, ist am Samstagabend klassisches Konzertsetting angesagt. Immer mal wieder hatten am Abend zuvor "Tower of Power" angedeutet, dass auch sie das Zeug zu einer zahlenmäßig zwar überschaubar besetzten, musikalisch aber ganz guten Bigband haben, in der sie lustvoll und sichtlich vergnügt aufspielen. Welches Niveau eine Bigband erreichen kann, erleben die Besucher dann am Samstag. Ob das vielfach ausgezeichnete "Count Basie Orchestra", das vor mehr als acht Jahrzehnten gegründet wurde, tatsächlich die beste Bigband der Welt ist, bleibt offen. Dass es allerdings keine Handvoll Ensembles geben dürfte, die ihm irgendwie das Wasser reichen können, ist nach dem Konzert im Stall auch klar.