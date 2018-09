Rottweil Lange Schadensliste in Neukirch

Rottweil-Neukirch (ans). Gut zwei Stunden dauerte es, bis Ortsvorsteher Kendy Scharein dem Tiefbauamt, vertreten durch Stefan Rutert, alle Schäden auf Straßen und Gehwegen in Neukirch vor Augen geführt hatte: Schlaglöcher in Straßen, Risse in Gehwegen, abgesenkte Pflasterungen an Gehwegen nach Kabelverlegungen, eine wegbrechende Gehwegabstützung.