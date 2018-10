Rottweil Lachen erlaubt

Rottweil. Zugegeben: Dem Namen läuft der Ruf voraus, allenfalls für Theaterspezialisten oder Literaturwissenschaftler Spannung zu versprechen. Außerdem scheinen Elemente insbesondere mit Bezug zur Sowjet- und DDR-Geschichte teilweise bis hin zur Terminologie heute aus der Zeit gefallen.

Die Befürchtung, "Germania Schlaf Traum Schrei" könnte deshalb zu einer spröden, verkopften Geschichte werden, in der Spiel und möglicherweise sogar Inhalt hinter avantgardistischen Textgestalten verschwinden, ist unbegründet. Die Textcollage hat vielmehr eine Wirkung als Ziel, in der sich alle – die Figuren auf der Bühne, die Spieler, die diese Figuren verkörpern oder erzählen, und die Zuschauer – selbst wahrnehmen können. Die Szenen stammen aus "Germania Tod in Berlin", "Germania 3 Gespenster am toten Mann", "Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei", "Die Schlacht" und "Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten" – hier bricht die Spannung freilich etwas ab, allerdings rundet der Zirkelschlag zur Eingangsfrage das Stück. Sie definieren im Nebeneinander von bizarren Überhöhungen, die die Dramatik brechen, und poetischen Bildern einen Raum, in dem handelnde Personen, das sind gewissermaßen auch die Zuschauer, Position beziehen können.

Das geschieht nicht mit erhobenem Zeigefinger, auch wenn das Bild mit "Klassenzimmer" spielt, Stühlerücken bis hin zum Chaos allerdings nicht ausschließt. Vielmehr lässt Peter Staatsmann in seiner Inszenierung die Spieler die Gestalter von Geschichte in all ihrer Kleinheit agieren. Da ist der greise Fritz, der genau so an der Realität vorbei lebt, wie Hitler, der nur noch sich selbst führt – und zwar in die Ewigkeit. Die angemaßte Größe wird bei ihnen genau so zum obszönen Popanz wie beim Professor, der mit papierner Stimme seine medizinische Heilslehre diktiert. Gegen alle Vernunft, versteht sich. Von den Nibelungen und ihrem Wahrheitschaos ganz zu schweigen.