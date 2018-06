Rottweil Kükenschreddern ist hier kein Thema

Seit ein paar Tagen wuseln unter einer Wärmelampe ein Dutzend gelber Küken umher, ein paar weitere sollen noch dazukommen. Das sind die künftigen Bewohner des mobilen Hühnerstalls, in den Familie Jauch investiert hat. Rund 40.000 Euro kostet eine solche Behausung mit Sandbad, Scharrmöglichkeit und ordentlicher Belüftung. Etwa 40 Prozent wurden vom Regierungspräsidium bezuschusst. "Mit 18 bis 22 Wochen legen unsere Hühner die ersten Eier, die Männer haben dann in etwa ihr Schlachtgewicht erreicht", erklärt Jauch, während in einem eingezäunten Bereich ein paar der großen Sontheimer um ihre Beschützer, vier westafrikanische Ziegen, herumpicken.

Diese recht ungewöhnliche Mischung kann auch bald auf der Schulwiese der Maximilian-Kolbe-Schule beobachtet werden. Mit ihr ging Familie Jauch eine Kooperation ein, bei der auf der einen Seite Kindern viel Wissenswertes direkt am Tier vermittelt wird und auf der anderen Seite die Abnahme eines Teils der gelegten Eier gesichert ist. "Ein Teil der Eier wird direkt von der Schulküche zu Spätzle, Pfannenkuchen und Co. verarbeitet", erklärt Jauch. Das Projekt stellt die Schule auch an ihrem Tag der offenen Tür am Samstag, 16. Juni, ab 12.30 Uhr vor.

Darüber hinaus sind die Eier am Automaten in der Bühlinger Straße erhältlich. "Die Eier sind teurer als die herkömmlichen. Aber es ist ein Beitrag für einen respektvollen, artgerechten und ökologischen Umgang mit dem Huhn", betont Jauch.