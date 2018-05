Rottweil Kröger will Schultes werden

Kreis Rottweil. Der frühere Bürgermeister von Dunningen, Stephan Kröger, strebt erneut ein Bürgermeisteramt an. Kröger, der nach einer Langzeiterkrankung Ende 2016 aus dem Dienst als Bürgermeister von Dunningen entlassen wurde, versucht sein Glück in Bahlingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen). Dort stehen am 24. Juni Wahlen an.

Neben Kröger, Amtsinhaber Harald Lotis und Dauerkandidatin Friedhild Miller sucht auch ein Mann aus Rottweil seine Chance: Jürgen Leichtle. Darüber berichtet die Badische Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe.

Kröger hatte im September 2014 sein Amt als Dunninger Schultes in der Nachfolge von Gerhard Winkler angetreten. Ein Jahr lang ging Kröger seinen Amtsgeschäften nach. Dann meldete er sich erstmals krank, weitere Krankmeldungen folgten. Schließlich verfügte das Landratsamt eine amtsärztliche Untersuchung, daraufhin wurde Kröger aus dem Dienst entlassen. Kröger ist nun anwaltlich mit eigener Kanzlei in Freiburg tätig. Am Rande der Sitzung des Gemeindewahlausschusses in Bahlingen am Montagabend soll Kröger gesagt haben, er sei inzwischen genesen und hoffe auf einen Neuanfang.