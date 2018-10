Rottweil Kraftvoll bekommt Bauplatz Konturen

Deißlingen (wis). Auch wegen der mangelnden Tragfähigkeit des Bodens in Teilen des Baugebiets musste der zuvor bereits aufwendig erstellte Bebauungsplan allerdings vor einigen Monaten nochmals in eine neue Fasson gebracht werden. So wurde der Retentionsbereich verlagert. Die Erschließungsstraße wurde im ersten Teilabschnitt auf die Trasse der existierenden Straße zum Tagebau Knauf verlegt. Durch den Zukauf größerer Grundstücksflächen (nordwestlich) konnte der Bebauungsplanbereich noch erweitert werden.

Für 733 130 Euro hatte die Firma A.M. Müller GmbH & Co.KG aus Zimmern den Zuschlag für die Erschließung und Geländeertüchtigung erhalten. Das Geländeniveau muss teilweise erheblich angehoben werden. Ein großer Teil des einzubauenden Erdreichs kommt aus den Ausbaggerungen für die bauliche Gestaltung der Deißlinger Ortsmitte.

Dass die Geländeauffüllung zur Schaffung eines guten Baugrunds mit völlig unbelastetem Z.O.-Material erfolgen müsse, erläuterte Planer An­dré Leopold (Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro) bereits in der Anfangsphase der Planung. So könne gipshaltiger S-21-Aushub (Z.2) nicht in Frage kommen.