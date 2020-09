Rottweil Konrad-Witz-Schule: 36 negative und ein positiver Test

Damit einher geht allerdings ein derart großer Aufwand, dass das Gesundheitsamt inzwischen wieder - wie im Frühjahr geschehen - von Mitarbeitern aus anderen Ämtern des Landratsamts und Ehrenamtlichen des DRK unterstützt wird. Die Kontaktermittlung, die Anrufe bei den Betroffenen und die Anordnung der Quarantäne über das Ordnungsamt seien aufwendig, so Adam.

Ob das alles notwendig ist, fragen sich manche, die sich auch in den sozialen Medien zu Wort melden. Der Gesundheitsamtsleiter verweist auf die aktuelle Entwicklung in anderen Ländern, wo die zweite "Phase" inzwischen wieder zur Welle werde. Dass die Maßnahmen nicht von allen gutgeheißen werden, zeigt ein Fall an der KWS: "Es gibt interessanterweise bei den Schülern auch einen Testverweigerer", berichtet Adam. Da könne man nichts machen, ein Test könne nicht angeordnet werden. Die Quarantäne, schriftlich angewiesen vom Ordnungsamt, gelte dennoch.

An der Schule hofft man derweil, dass etliche der in vorsorglicher Quarantäne befindlichen Lehrer am Montag wieder einsatzbereit sind. Sechs wurden bereits als K1-Kontaktpersonen eingestuft. Wie viele Lehrer bei den 36 negativen Testergebnissen am Freitag dabei sind, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Weitere 37 Ergebnisse stehen noch aus.