Rottweil Kleine Karte, große Wirkung

So sind nun die Visitenkarten auf den Toiletten der Lokale zu finden. "So eine Visitenkarte ist eben auch mal schnell und unauffällig in die Hosentasche gesteckt", sagt Petra Wagner. Auf den Kärtchen finden die Betroffenen Informationen zu Beratungsstellen, an die sie sich wenden können. Jetzt zur Fasnetszeit sei die Aktion ganz besonders wichtig, sind sich die Frauen einig und bekommen von den Wirten Zustimmung. Aber auch nach den närrischen Tagen soll die Aktion fortgesetzt werden.