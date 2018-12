Rottweil Klassikszene verliert prägenden Kopf

Rottweil. Johannes Goritzki war mit seinen Brüdern Deinhart und Ingo – Deinhart war damals Solobratscher, Johannes Solocellist im Kammerorchester Sándor Véghs und Ingo Solooboist in Basel – 1967/68 Gründungsinitiator der Rottweiler Kammerkonzerte unter der Patronage des sie ermunternden charismatischen Geigers Sándor Végh.

In Tübingen geboren, in Oberndorf aufgewachsen hat Johannes Goritzki das Albertus-Magnus-Gymnasium in Rottweil besucht und eigene Kammerkonzerterfahrungen in der befreundeten Rottweiler Künstlerfamilie Haas und in einer Arbeitswoche mit Musikstudenten in Oberflacht bei Tuttlingen gesammelt.

Johannes Goritzki studierte bei Atis Teichmann, Pablo Casals, André Navarra und Caspar Cassadó. Die spätere Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin und Rudolf Serkin hat ihn in jungen Jahren stark beeinflusst. Er gründete zu Beginn der 1970er Jahre die "Deutsche Kammerakademie Rottweil", die er als Chefdirigent als "Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein" dann von 1980 bis 2003 leitete. Mit der Deutschen Kammerakademie bracht er mehr als 40 CDs heraus und war mit ihr als Solist und Dirigent in der ganzen Welt unterwegs. Ab 1976 lehrte er als Professor am Düsseldorfer "Robert-Schumann-Konservatorium".