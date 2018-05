Rottweil Kinder wissen zu wenig über Ernährung

Soll deswegen ein neues Schulfach in den Bildungsplan eingeführt werden? Eine gesunde Ernährung ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden, denn 70 Prozent der Gesundheit sind von unserer Ernährung abhängig, die restlichen 30 Prozent von unserem Lebensstil und der Genetik. Jedoch ist die Wertschätzung von Lebensmitteln in den vergangenen Jahren, vor allem bei Jugendlichen, laut einer Studie, drastisch gesunken. Dem zufolge werfen zwei Drittel aller Jugendlichen mindestens einmal pro Woche Essen in den Müll.

Deswegen versucht Christian Schmidt (CSU) derzeit die Kulturministerkonferenz (kurz: KMK) davon zu überzeugen, Ernährung als eigenes Schulfach an den Schulen zu etablieren. Kinder sollen schon früh lernen, wie man sich richtig ernährt. Denn so ernähren sich die Kinder automatisch gesünder, was auch positive Auswirkungen für die Gesellschaft haben kann.

Bürger stimmen für Ernährung als Schulfach