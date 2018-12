Rottweil Kinder aus Holz und jede Menge Blau

Schließlich dürfen sich die Kinder selbst künstlerisch betätigen. Dazu geht es in die Räume der Jugendkunstschule in Oberndorf. Nach der spannenden Entdeckungsreise in die Welt der Kunst sind die Kleinen aber erst mal hungrig und packen ihre Vesperdosen aus, um sich zu stärken. Doch schnell geht’s ans Werk, denn die Kinder können es kaum erwarten, selbst Hand anzulegen. Die Gruppe wird aufgeteilt. Und während die eine Hälfte mit Isabella Glase malt, geht die andere Hälfte mit Friederike Schleeh in die Holz- und Steinwerkstatt, wo sie Anhänger aus Speckstein gestalten darf. Geschick mit Säge, Feile und Raspel sind hier gefragt.

Beim Malen steht wiederum die Farbe Blau im Mittelpunkt. Auf den großformatigen Kartons dürfen die Kinder zunächst ihren eigenen Himmel gestalten. Zum Auftragen der Farbe werden allerlei Hilfsmittel genutzt. Pinsel gibt’s allerdings nicht. Dafür sind Pappkärtchen, Schwämme, Walzen und dergleichen im Angebot. Die Kinder nutzen sie gerne und staunen über die Effekte, die sie damit erzielen. In der Werkstatt entstehen Stück für Stück steinerne Anhänger für den Christbaum, kleine Bäume oder Sterne.

Die Kinder sind ganz in ihre Arbeit vertieft und völlig im Glück. So auch Erzieherin Beate Merkt und ihre Kolleginnen Anita Flaig und Hanni Glatz, die sich freuen, "ihren" Kindern genau den richtigen Wunsch erfüllt zu haben.