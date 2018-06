Rottweil Kanu kentert auf dem Gnadensee

Erfreuliches gab es bei der Versammlung von der sehr aktiven Vereinsjugend zu berichten. Simon Rebmann berichtete über viele tolle Erlebnisse der jungen Vereinsmitglieder. Eine interessante neue Homepage wurde gestaltet, um umfassend über die Aktivitäten des SVR zu informieren. Für Karin Schlipf, die die Montagsgymnastik über viele Jahre leitete konnte Gabi Ulrich als neue Übungsleiterin eingebunden werden. Bei den Wahlen wurde die Vorsitzende Birgit Hugger, die Mitgliedsverwalterin Tanja Heinze sowie die Ausschussmitglieder Tobias Frommer, Klaus Domscheit und Gerd Baur in ihren Ämtern bestätigt.

Der Saisonabschluss fand für die Mitglieder des Schneelaufvereins am vergangenen Wochenende in Hegne statt. 57 Vereinsmitglieder konnten zwischen drei verschiedenen Sportarten wählen. Eine Gruppe wanderte mit Gerd Baur zur und auf der Reichenau, um anschließend mit dem Schiff nach Allensbach zu fahren und nach Hegne zurück zu wandern. Die zweite Gruppe entschied sich für eine Kanutour auf dem Gnadensee. Ein Boot kenterte sogar und wurde von vorbeifahrenden Bootskapitänen gerettet. Die dritte Gruppe hatte sich für Stand-Up-Paddeln entschieden und konnte durch die großzügige Unterstützung durch Christoph Fortner, der in Hegne eine SUP-Station betreibt, erste Versuche auf den Brettern unternehmen.