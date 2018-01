Rottweil Junger Mann bei Unfall verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Schramberger Straße. Der Mann war den Polizeiangaben zufolge gegen 8 Uhr auf der Schramberger Straße unterwegs, als er auf gerader Strecke aus bislang nicht geklärter Ursache - möglicherweise, so die Polizei, war ein Mobiltelefon im Spiel - zu weit nach rechts kam und im Bereich des Gebäudes Nummer 37 gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos prallte.

Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.