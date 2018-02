Rottweil Insgesamt 600 Euro für die Klassenkasse

Wie funktioniert Online-Banking? Wie schützt man sich vor Betrügern? Wie stabil ist der Banktresor? Was bringt mir eine Kreditkarte? Was ist überhaupt eine Genossenschaft? All diesen Fragen wird bei der Veranstaltung nachgegangen. Und wer besonders gut aufgepasst hat, kann bei der anschließenden Rallye Geld für die Klassenkasse gewinnen: 300 Euro gibt es für den Sieger, 200 Euro für den Zweitbesten und 100 Euro für den Drittplatzierten.

Schüler der Klassen 6 können mitmachen

Schüler der Klassenstufe 6 können sich stellvertretend für ihre Schulklasse bis 15. März für die Aktion bewerben: per E-Mail an daniela. trik@schwarzwaelder- bote.de oder per Telefon unter 07423/7 82 69. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.