Rottweil Info-Fahrt zum Schluss

Am Morgen ging es los mit der Firma Hundegger in Hawangen. Hundegger stellt Abbundmaschinen für Zimmerer her.

Diese Maschinen sind in der Lage, einen Sparren in einem Arbeitsgang fertig zu bearbeiten. Dabei wird der Sparren gesägt, gebohrt, gefräst und gehobelt und kann so fertig an die Baustelle geliefert werden. Die Firma Baufritz wurde im Anschluss besucht.

Baufritz ist ein ökologischer Holzhaushersteller. Hier konnte die industrielle Fertigung von Ein- und Mehrfamilienhäusern aus erster Hand besichtigt werden. Interessant waren auch die Musterhäuser, speziell die Luxusvariante.