Rottweil Helios Klinik schafft Kapazitäten für weitere Corona-Patienten

Überschuss an Intensivplätzen verfügbar

Sowohl in der Umgebung als auch in Helios-Häusern anderer Bundesländer seien momentan noch genügend freie Betten für Beatmungspatienten verfügbar. In einigen Regionen sei die Anzahl der Covid-19-Patienten noch sehr niedrig, so dass ein Überschuss an Intensivplätzen verfügbar sei.

"Diese Kapazitäten nutzen wir, um bei uns im Krankenhaus auch über die Feiertage freie Beatmungsplätze anbieten zu können und so die Versorgung in unserer Region mit zu sichern." Die behandelnden Ärzte auf der Intensivstation seien dazu im engen Austausch mit den Kollegen im Helios Netzwerk sowie mit anderen Kliniken in der näheren Umgebung.