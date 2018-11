Rottweil Heidis spannende Zugreise

Unter der Regie von Peter Staatsmann spielen, singen und tanzen ein Sänger, eine Musicaldarstellerin, ein Schauspieler und zwei Schauspielerinnen. Es gibt Live-Musik von Dorin Grama, der mit seinem Spezial-Akkordeon ein ganzes Orchester herbeizaubern kann.

Nach den erfolgreichen Inszenierungen der vergangenen Jahre von Robin Hood, Die Zauberflöte, Peter Pan, Alice im Wunderland und Edward Tulane freut sich die Intendanz, in diesem Jahr ein spezielles Stück für das Zimmertheater entwickeln zu können, das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst finanziell gefördert wird. Gedacht ist es für Kinder von vier bis zwölf Jahren, beziehungsweise für die ganze Familie.

Eine öffentliche Generalprobe für Pädagogen findet statt am kommenden Samstag, 24. November, um 11 Uhr, anzumelden unter 0741/89 90 oder per E-Mail an info@zimmertheater-rottweil.de. Öffentliche Aufführungen sind an den Sonntagen, 25. November (Premiere), 2., 9. und 16. Dezember, am 2. Weihnachtsfeiertag, am Sonntag, 30. Dezember, und zum letzten Mal an Silvester, jeweils um 16 Uhr. Kartenreservierungen sind unter 0741/8990 oder per E-Mail an info@zimmertheater-rottweil.de möglich.