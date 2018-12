Rottweil Haushalt: Viel Licht – wenig Schatten

Mobilität Ein dynamisches Parkleitsystem, zusätzliche Parkplätze in der Kernstadt, Reduzierung des Parksuchverkehrs – für Lösungen in diesen Bereichen stehen im Haushalt 4,2 Millionen Euro zur Verfügung. "Nicht zuletzt mit Blick auf die Eröffnung der Hängebrücke bis 2020 gilt es hier, bald Nägel mit Köpfen zu machen", so Broß. Tourismus "Der Testturm hat allein im ersten Jahr über 220 000 Besucher mobilisiert. Wenn wir diesen Impuls nutzen wollen, müssen wir unsere Gäste professionell betreuen und die touristische Infrastruktur weiterentwickeln", umriss Broß de großen Aufgaben. Wie im Gemeinderat erläutert, ergibt sich hier, aber auch in anderen Bereichen, Personalmehrbedarf. In den Haushaltsberatungen werde die Verwaltung aufzeigen, was machbar ist und was nicht.

Wie Herbert Walter dazu ausführte, steigen die Personalaufwendungen von 17,99 Millionen Euro 2018 auf 19,65 Millionen Euro. Dies resultiere sowohl aus neuen Stellen und internen Verschiebungen, als auch aus Tariferhöhungen.

Was man in den nächsten Jahren bewegen werde, "kann sich die Stadt auch leisten", betonte Broß. Damit das so bleibt, müsse jedoch auch in die Wirtschaftskraft investiert werden. "Ruinieren kann man sich nicht nur, indem man zuviel Geld an der falschen Stelle ausgibt, sondern auch, wenn man an der falschen Stelle spart."

Traditionell nahm der Sprecher der stärksten Fraktion, also Günter Posselt von der CDU, den Planentwurf stellvertretend für alle Gemeinderäte entgegen. Er dankte der Stadtverwaltung und wünschte allen gute und faire Haushaltsberatungen. Dann knallten im Sitzungssaal die Sektkorken – wie immer in der letzten Sitzung des Jahres. Diesmal wurde vielleicht sogar ein bisschen häufiger angestoßen, denn Rottweil, so Broß, könne zum Jahresausklang viele Erfolge feiern.