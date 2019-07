Rottweil/Hardt Prozess: Mutter trank nach Mord Kaffee mit Sohn

Die zehn Zentimeter tiefe Stichwunde sei aber nicht tödlich gewesen. Die Fähigkeit, das Unrecht zu erkennen, sei aber durch die paranoide, halluzinoide Schizophrenie aufgehoben.

Die Mutter habe die Tochter heimtückisch getötet, was als Mord zu werten sei. Zudem habe sie versucht, den Sohn zu töten und habe ihn lebensgefährlich verletzt, was versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sei. Da weitere rechtswidrige Taten zu erwarten seien, sei eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen, so die Staatsanwältin in ihrer Anklageverlesung.

Prozess wird nichtöffentlich fortgesetzt

Der Verteidiger Rüdiger Mack beantragte aufgrund der psychischen Verfassung der 56-Jährigen eine nichtöffentliche Fortsetzung der Verhandlung. Der psychiatrische Sachverständige Charalabos Salabasidis ging auf den sehr labilen Zustand der 56-Jährigen ein. Sie leide an einem lange fest zementiertem Wahn und könne leicht außer Kontrolle geraten. In den vergangenen Wochen sei in der Psychiatrie auf der Insel Reichenau keine erfolgreiche Stabilisierung gelungen.

Richter Münzer gab wenig später den Beschluss bekannt, dass die weitere Hauptverhandlung nichtöffentlich sei. Erst die Urteilsverkündung, die voraussichtlich am Freitag, 2. August, erfolgt, sei wieder öffentlich. Dann würden auch die Grundlagen der Entscheidung mitgeteilt. In diesem Sicherungsverfahren gehe es hauptsächlich um die Schuldfähigkeit. Da es im Laufe der Verhandlungen um Beziehungen im engsten Familienkreis gehe und eine psychische Dekompensation drohe, werde das Ganze nichtöffentlich verhandelt.